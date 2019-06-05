Джанлуиджи Буффон: покидаю "ПСЖ" счастливым

Голкипер Джанлуиджи Буффон обратился к болельщикам "ПСЖ"."Спасибо за все. Я был рад возможности провести это время в Париже. Спасибо за эмоции, которые мы вместе разделили. 12 месяцев назад я перешел в "ПСЖ", полный энтузиазма, и был тепло встречен местными болельщиками. Это было действительно трогательно. Благодарю вас от всего сердца. Я ухожу счастливым, получив этот опыт, который улучшил меня и заставил расти. Сегодня я завершаю свое приключение.Хочу поблагодарить президента "ПСЖ", весь клуб и моих товарищей по команде. Я желаю вам всего наилучшего. Убежден, что вы впишите свои имена в историю этого клуба. Эрнест Хемингуэй писал, что мире есть всего два места, где можно жить счастливо — дома и в Париже. С сегодняшнего дня это касается и меня. Париж, в любом случае, всегда будет немного моим домом", — цитирует Буффона официальный сайт "ПСЖ".