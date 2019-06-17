Рондон может перейти в "Марсель" к Виллаш-Боашу

Нападающий "Вест Бромвича" Саломон Рондон может продолжить карьеру во Франции.Как сообщает La Provence, футболист может перейти в "Марсель". Венесуэльца хочет видеть в своей команде Андре Виллаш-Боаш, который работал с игроком в "Зените".В прошедшем сезоне Рондон выступал на правах аренды в "Ньюкасле".