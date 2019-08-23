"Ювентус" заинтересован в обмене 3 игроков на 3 футболистов "ПСЖ"

"Ювентус" заинтересован в обмене футболистами с «Пари Сен-Жермен», сообщает AS со ссылкой на Tuttosport.Согласно информации источника, "старая синьора" изучает возможности сделки, в рамках которой на "Парк де Пренс" отправились бы Миралем Пьянич, Эмре Джан и Сами Хедира. В обратном направлении чемпион Италии желает получить Марко Верратти, Анхеля Ди Марию и Юлиана Дракслера.Отметим, что рыночная трансферная стоимость Пьянича составляет € 70 млн, Джана — € 40 млн, Хедиры — € 7 млн, Верратти — € 75 млн, Ди Марии — € 40 млн, Дракслера — € 35 млн.Ранее "Ювентус" также контактировал с "Пари Сен-Жермен", чтобы договориться об обмене Пауло Дибалы на Неймара. Однако парижане отказались от этого предложения.