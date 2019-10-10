"Тулуза" вновь уволила Казанову с поста главного тренера

"Тулуза" объявила об уходе Алена Казановы с поста главного тренера команды.Соглашение с 58-летним французским специалистом было досрочно расторгнуто по обоюдному согласию сторон."Клуб благодарит Казанову за его преданность делу и профессионализм в течение всех лет в команде. До назначения нового тренера заниматься с футболистами будет Денис Занко, который в настоящее время занимает должность технического директора тренировочного центра", — говорится в сообщении "Тулузы".Для Казановы эта отставка из "Тулузы" стала уже второй за карьеру. В 2008 году специалист начал свой тренерский путь именно в этом клубе и занимал пост наставника вплоть до 2015 года, после чего был уволен. В 2018 году Ален возглавил команду вновь.