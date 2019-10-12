"Лион" объявит Блана как нового наставника клуба в ближайшие дни

Руководство французского "Лиона" достигло договоренности со специалистом Лораном Бланом. Об этом сообщает ActuGones.По информации источника, француз займет пост главного тренера команды официально уже 14 или 15 октября.Напомним, что 7 октября боссы клуба приняли решение расторгнуть контракт с на тот момент наставником "Лиона" Силвиньо. Поводом для увольнения стало поражение его подопечных в матче девятого тура чемпионата Франции "Сент-Этьену" со счетом 0:1.Все это время должность исполняющего обязанности тренера занимал помощник Силвиньо Жеральд Батикл.