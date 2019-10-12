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"Лион" объявит Блана как нового наставника клуба в ближайшие дни

Руководство французского "Лиона" достигло договоренности со специалистом Лораном Бланом. Об этом сообщает ActuGones.

По информации источника, француз займет пост главного тренера команды официально уже 14 или 15 октября.

Напомним, что 7 октября боссы клуба приняли решение расторгнуть контракт с на тот момент наставником "Лиона" Силвиньо. Поводом для увольнения стало поражение его подопечных в матче девятого тура чемпионата Франции "Сент-Этьену" со счетом 0:1.

Все это время должность исполняющего обязанности тренера занимал помощник Силвиньо Жеральд Батикл.

"Газета.ру"


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Теги: Блан Лион Лига 1
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