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Президент "Лиона": было бы здорово видеть Блана тренером клуба, но решение принимал Жуниньо

Президент "Лиона" Жан-Мишель Ола объяснил, почему новым главным тренером команды не был назначен Лоран Блан. Пост в итоге достался Руди Гарсия.

"У каждого был свой взгляд на вещи, но окончательное решение принимал Жуниньо (спортивный директор клуба). Назначение Лорана Блана, вероятно, было бы еще более надежной ставкой. Было бы здорово.

Я общался с Бланом в Москве на чемпионате мира 2018 года. Мы тогда сошлись на том, что однажды встретимся, чтобы поработать вместе. На этот раз этого не случилось, но это не значит, что это не случится в будущем. Я дружу с Лораном, это тот человек, которого я ценю", — цитирует Ола L’Equipe.

Sport24.ru


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Теги: Блан Лион Лига 1
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