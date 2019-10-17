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Верратти: я лучше пропущу гол, чем выбью мяч неизвестно куда

Полузащитник "ПСЖ" и сборной Италии Марко Верратти рассказал о своем стиле игры.

"Я предпочел бы пропустить гол, чем просто выбить мяч в поле, не имея представления о том, кому я его отдаю. Я просто ненавижу такие моменты и не буду этого делать. Это трудно объяснить. Просто некоторые люди были рождены, чтобы играть в футбол, поэтому мои ноги могут делать вещи, которые я не контролирую. И это как раз одна из них.

Я придерживаюсь своего стиля игры, которому стараюсь следовать, не слишком что-то меняя. Мне повезло, что у меня есть тренеры, которые смотрят на футбол так же, как и я. Мне очень нравится моя роль в команде.

Почему я редко забиваю? Я не Роберто Карлос, но у меня хороший удар. Хотя иногда мне кажется, что ударить — это не лучшее решение, и я предпочту отдать пас партнеру, который находится в лучшей позиции", — сказал Верратти в интервью RМС.

Sport24


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Теги: Верратти ПСЖ Лига 1
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