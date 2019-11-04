"Головин уже играет в суперклубе. Ему надо оставаться в "Монако" и развивать свои таланты, привыкнуть к роли лидера, быть более стабильным и менее эмоциональным. А в будущем — кто знает. Не исключаю, что через пару лет мы увидим его в команде калибра "Реала" или "Баварии", — цитируют Морьентеса "Известия".
В сезоне-2019/20 Головин провел за "Монако" 11 матчей во всех турнирах, забив при этом 2 гола и отдав 2 результативные передачи. В настоящее время Transfermarkt оценивает россиянина в 25 млн евро.
Морьентес: не исключаю, что скоро увидим Головина в команде калибра "Реала" или "Баварии"
Бывший нападающий "Монако" Фернандо Морьентес высказался о российском полузащитнике монегасков Александре Головине.
Фото: официальный сайт ФК "Монако"
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