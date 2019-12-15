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М'Вила: хотим совершить подвиг в игре с "ПСЖ"

Полузащитник "Сент-Этьена" Янн М'Вила надеется, что его команде удастся обыграть "ПСЖ" в матче чемпионата Франции. По его словам, для этого нужно провести игру без ошибок.

"Мы хотим выиграть этот матч. Для этого нам придется выложиться в два раза больше, чем обычно. Мы должны сыграть идеально. "ПСЖ" остается собой. В Лиге чемпионов он показал, что игроки атаки у парижан в отличной форме. Но мы в лиге 1. Вся команда хочет совершить подвиг. Нам нужно вместе атаковать и защищаться. Недопустимо совершать ошибки в таком матче", — цитирует М'Вила Le Figaro.

"СЭ"


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Теги: Мвила Сент-Этьен ПСЖ Лига 1
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