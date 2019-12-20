Блан может сменить Жардима на посту главного тренера "Монако"

Бывший главный тренер "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Лоран Блан может сменить Леонарду Жардима у руля "Монако", сообщает Footmercato.Ранее сообщалось, что Жардим может быть отправлен в отставку с поста главного тренера команды, если не добьётся положительного результата в матче 19-го тура чемпионата Франции с "Лиллем".По данным источника, "Монако" уже провёл встречу с Бланом.Блан находится без работы с 2016 года, когда покинул "ПСЖ". Французский специалист работал в "Бордо", а также тренировал национальную команду Франции.В чемпионате Франции "Монако", набрав 25 очков в 17 матчах, занимает 9-е место. Следующий матч команда проведёт дома с "Лиллем". Встреча состоится сегодня, 21 декабря.