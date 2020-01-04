"Нанси" по ошибке разослал фанатам координаты кладбища вместо стадиона: мое место здесь

Французский "Нанси" разослал болельщикам неудачное поздравление с Новым годом, сообщает Goal.com.Клуб отправил фанатам онлайн-карту города с набором координат, которые должны были указывать расположение стадиона "Стад Марсель Пико". Рассылка сопровождалась сообщением со словами: "Моё место здесь". Однако в "Нанси" допустили ошибку и указали координаты не своего стадиона, а местного кладбища.Позже в клубе извинились перед болельщиками за допущенную оплошность. "Нанси" хочет успокоить своих болельщиков. Поздравительное сообщение, опубликованное во вторник вечером, было электронным макетом. Стадион был перемещён на карту после его создания, а координаты GPS арены были изменены. Новое поздравительное сообщение, которое будет отправлено в ближайшие дни, определённо укажет ваше место на "Стад Марсель Пико", — сказано в заявлении "Нанси".