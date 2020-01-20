Спортивный директор «ПСЖ»: Кавани хочет уйти, не знаю, останется ли он до конца сезона

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо подтвердил, что форвард парижан Эдинсон Кавани хочет покинуть французский клуб. По словам Леонардо, парижане получили предложение от «Атлетико», но не приняли его.



«Кавани попросил нас, чтобы мы его отпустили. Мы изучаем ситуацию. «ПСЖ» получил предложение от «Атлетико», но мы его не приняли.

Я не знаю, как всё сложится. Будем обсуждать ситуацию. Мы знаем пожелание Эдинсона, но всё это непросто.



Я не знаю, будет ли Кавани в нашей команде в феврале. Посмотрим, что будет завтра», — приводит слова Леонардо пресс-служба «ПСЖ».