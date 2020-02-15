"ПСЖ" сыграл вничью с предпоследней командой чемпионата, уступая по ходу матча 0:3

Матч 25-го тура Лиги 1 "ПСЖ" против "Амьена" закончился сверхрезультативной ничьей.
Фото: twitter.com/AmiensSC
На первый взгляд в матче явного аутсайдера против лидера чемпионата не должно было быть никакой интриги, но идущий 19-м в таблице Лиги 1 "Амьен" к 40-й минуте уже вел 3:0. Мячи у хозяев забили Гирасси, Какута и Диабате. К перерыву "ПСЖ" сократил отставание усилиями Андера Эрреры - 1:3.

Во втором тайме класс футболисты "ПСЖ" показывали совсем другую игру. Одним из героев встречи стал 17-летний французский защитник Ньянзу Куасси, сравнявший счет и оформивший дубль в течении 5 минут. Вывел "парижан" вперед арендованный у "Интера" Марио Икарди. Главный тренер "Амьена" Лука Элснер попытался спасти встречу заменами, и у него это получилось. Вышедший на поле на 78-й минуте Квентин Корнетт в дополнительное время отдал голевую передачу на Сехру Гирасси, который установил окончательный счет - 4:4.

Чемпионат Франции

25 тур

"Амьен" — "ПСЖ" 4:4

Голы: Гирасси, 5, 90+2, Какута, 29, Диабате, 40 — Эррера, 45, Куасси, 60, 65, Икарди, 74

"Амьен": Гартнер, Алеесами, Шеджу, Опоку, Калабрези (Жалле, 79), Зунгу, Блен, Какута, Отеро (Корнетт, 78), Диабате (Мбенза, 84), Гирасси

"ПСЖ": Навас, Силва (Маркиньос, 46), Баккер, Куасси, Эррера, Ди Мария, Паредес (Бернат, 61), Гейе (Верратти, 46), Дракслер, Кавани, Икарди

Предупреждения: Баккер, 49, Блен, 71, Какута, 81, Верратти, 90+3, Гирасси, 90+3


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Теги: Лига 1 ПСЖ Амьен
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