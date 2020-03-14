Димитри Пайе посмеялся над президентом "Лиона" за слова об отмене сезона Лиги 1

Вингер "Марселя" Димитри Пайет высказал свое мнение о возможной отмене сезона во французской Лиге 1 из-за коронавируса.



Президент "Лиона" Жан-Мишель Ола предложил отменить все результаты текущего сезона чемпионата Франции и признать его несостоявшимся.



"Он серьезно это сказал? Он спятил! Ему срочно нужно померить температуру! Что там в таблице чемпионата после 28 матчей? А, тогда все ясно. Неплохая попытка", — написал Пайет в твиттере, намекая на то, что "Лион" на текущий момент идет на седьмом месте и находится вне зоны еврокубков.



Напомним, Лига 1 и Лига 2 были приостановлены на неопределенный срок из-за вспышки коронавируса в стране.