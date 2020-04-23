По информации французских СМИ, этим игроком был Жуниор Самбия.
Журналисты сообщают, что игрок попал в больницу с коронавирусными симптомами в понедельник, а в четверг был переведен в реанимацию.
Во Франции было зафиксировано более 150-ти тысяч заболеваний коронавирусом. В мире - более двух с половиной миллионов.
Игрок "Монпелье" попал в реанимацию с коронавирусными симптомами
Французский "Монпелье" объявил о том, что один из футболистов команды попал в больницу из-за проблем с пищеварением и дыханием.
Фото: Getty Images
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