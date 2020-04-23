Игрок "Монпелье" попал в реанимацию с коронавирусными симптомами

Французский "Монпелье" объявил о том, что один из футболистов команды попал в больницу из-за проблем с пищеварением и дыханием.

Фото: Getty Images

По информации французских СМИ, этим игроком был Жуниор Самбия.



Журналисты сообщают, что игрок попал в больницу с коронавирусными симптомами в понедельник, а в четверг был переведен в реанимацию.



Во Франции было зафиксировано более 150-ти тысяч заболеваний коронавирусом. В мире - более двух с половиной миллионов.