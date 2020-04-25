Футболист "Монпелье", у которого был выявлен коронавирус, выведен из состояния искусственной комы

Агент полузащитника "Монпелье" Жуниора Самбия Фредерик Герра сообщил, что футболист выведен из состояния искусственной комы.



Напомним, у Самбии ранее был выявлен коронавирус.



Во вторник его госпитализировали, а спустя два дня поместили в реанимацию из-за ухудшения состояния здоровья.



"Он больше не в коме. Вероятно, нас ожидают хорошие новости. Он дышит сам, и это здорово", - цитирует агента RTL.