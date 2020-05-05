Полузащитник "Анже" задержан полицией за публичную мастурбацию

Хавбек французского "Анже" Фарид Эль-Мелали был доставлен в местный полицейский участок за сексуальный эксгибиционизм.

Фото: СЭ

Как сообщает Get French Football News, 23-летний алжирец был замечен за мастурбацией во дворе своего дома. В это время он подсматривал за соседкой с первого этажа. Соседи вызвали полицию, которая и задержала футболиста.



Позже Фарид признался в содеянном, полиция его отпустила. Отмечается, что инцидент будет рассмотрен судом.



Фарид Эль-Мелали уже во второй раз замечен за подобным деянием.