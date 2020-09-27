"Монако" вдевятером победил "Страсбург"

В матче 5-го тура Лиги 1 "Монако" на своем поле принимал "Страсбург".

Фото: ФК "Монако"

Поединок завершился победой монегасков со счетом 3:2. Отметим, что в составе "Монако" два игрока получили красные карточки - Чуаэми и Дисаси.



Напомним, что российский полузащитник "Монако" Александр Головин восстанавливается после травмы.



Чемпионат Франции



5 тур



"Монако" - "Старсбург" - 3:2



Голы: Бен-Йеддер, 9, Агилар, 45+2, Бен-Йеддер, 53 - Шахири, 46, Ажорк, 70 (пен.)