Поединок завершился победой монегасков со счетом 3:2. Отметим, что в составе "Монако" два игрока получили красные карточки - Чуаэми и Дисаси.
Напомним, что российский полузащитник "Монако" Александр Головин восстанавливается после травмы.
Чемпионат Франции
5 тур
"Монако" - "Старсбург" - 3:2
Голы: Бен-Йеддер, 9, Агилар, 45+2, Бен-Йеддер, 53 - Шахири, 46, Ажорк, 70 (пен.)
"Монако" вдевятером победил "Страсбург"
В матче 5-го тура Лиги 1 "Монако" на своем поле принимал "Страсбург".
Фото: ФК "Монако"
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