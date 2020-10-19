Все матчи чемпионата Франции начнутся с минуты молчания в память об обезглавленном учителе

Французская футбольная ассоциация решила почтить память убитого учителя Самюэля Пати.

Фото: readfootball.com

Все матчи 8-го тура Лиги 1 и Лиги 2 начнутся с минуты молчания. Также все участники матчей проведут их с траурными повязками.



Пати был обезглавлен 16 октября. Полиция застрелила нападавшего, которым оказался 18-летний чеченец Абдуллах Анзоров, родившийся в Москве и имевший во Франции статус беженца.



Предположительно, мотивом для преступления стало то, что Пати показал студентам карикатуры на пророка Мухаммеда.



Матчи 8-го тура чемпионата Франции пройдут 23, 24 и 25 октября. Напомним, что после 7-и туров турнирную таблицу Лиги 1 возглавляет "Лилль", а вторую строчку делят "Пари Сен-Жермен" и "Ренн", который сегодня, 20 октября, встретится с "Краснодаром" в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Начало игры - в 22:00 по Москве.



Источник: сайт LFP