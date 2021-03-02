Боня заявила, что целовалась с Мбаппе, когда тому было 17. При этом, по словам телеведущей, она не знала, в каком возрасте тогда находился футболист.
"Я как-то целовалась с Мбаппе, но я не знала, что ему тогда было 17 лет. Нет, ну а что такого? Я была свободной, он — тоже. Но я не знала, что ему было 17! Я когда это узнала, то подумала: "Боже, меня же посадят за педофилию!" (Смеется.)
Почему не развились отношения с ним? Да потому что неинтересно. Ну поцеловались и поцеловались..." - рассказала Боня.
Источник: Спорт-Экспресс
Боня: я как-то целовалась с Мбаппе, но я не знала, что ему тогда было 17 лет
Российская телеведущая Виктория Боня рассказала, что целовалась с нападающим "Пари Сен-Жермен" Килианом Мбаппе, когда тому было 17 лет.
Фото: Eurosport
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