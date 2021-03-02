Боня: я как-то целовалась с Мбаппе, но я не знала, что ему тогда было 17 лет

Российская телеведущая Виктория Боня рассказала, что целовалась с нападающим "Пари Сен-Жермен" Килианом Мбаппе, когда тому было 17 лет.

Фото: Eurosport