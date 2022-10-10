"Здесь нужно учитывать ту ситуацию, которая на данный момент сложилась. Тяжелая логистика действительно единственная причина, из-за которой меня не было в сборной на этот раз. Поэтому с одной стороны, безусловно, мне хотелось приехать в сборную, увидеть всех партнеров, но с другой стороны, благодарен Валерию Георгиевичу за понимание ситуации", - приводит слова Головина Sport24.
24 сентября сборная России провела первый международный матч с ноября 2021 года. В Бишкеке национальная команда обыграла Киргизию - 2:1. В феврале ФИФА и УЕФА отстранили все российские клубы и сборные от всех турниров под своей эгидой. Россия не была допущена до жеребьевки отборочного турнира чемпионата Европы-2024.
Полузащитник Александр Головин за сборную России провел 45 матчей, в которых забил 5 голов.
В нынешнем сезоне в составе "Монако" Головин сыграл в 14 матчах во всех турнирах, на его счету 1 гол и 3 результативные передачи.
Головин поблагодарил Карпина за невызов в сборную России
Полузащитник "Монако" Александр Головин рассказал, почему не был вызван на сбор национальной команды России в сентябре.
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