– Если топовые клубы увидят, что Саша может быть лидером на постоянной основе, а не только когда выходит на поле, можно будет говорить, что он способен выйти на новую ступень. Головин – звезда "Монако", лидер команды. Не сомневаюсь, что он может выйти на другой уровень, – цитирует Корнаухова "Чемпионат".
Александр Головин является воспитанником московского ЦСКА, а за "Монако" играет с лета 2018 года. Во Францию он перебрался сразу после чемпионата мира по футболу 2018 года, который проходил в России. Сборная России вышла из группы, неплохо продвинулась в плей-офф, а Головин хорошо зарекомендовал себя на данном мировом первенстве. В текущем сезоне у Александра насчитывается три гола и две результативных передачи в тринадцати играх. Контракт Головина с "Монако" действует до лета 2024 года.
Корнаухов: Головин – звезда "Монако". Не сомневаюсь, что он может выйти на другой уровень
Бывший защитник ЦСКА Олег Корнахов оценил игру российского полузащитника Александра Головина в составе французского "Монако".
Фото: Global Look Press