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Нападающий сборной Швейцарии Эмболо: Головин - невероятный игрок

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Форвард сборной Швейцарии и "Монако" Брель Эмболо оценил игру российского полузащитника монегасков Александра Головина.
Фото: РИА Новости
- Головин — это невероятный игрок. Я счастлив, что он с нами в "Монако". Его роль немного похожа на Шакири. Но каждый раз на поле он ведет себя по-разному. Он классный парень, у которого есть много важных качеств. Головин — молодой игрок, но ему нужно следить за здоровьем. Это очень важно. Вы лучше меня знаете качества Головина. Он очень важный игрок для нас, - приводит комментарий Эмболо "СЭ".

Российский полузащитник Александр Головин выступает за "Монако" с 2016 года. В этом сезоне Головин сыграл в 22 матчах. На счету футболиста 3 забитых гола и 4 голевых передачи. Недавно болельщики монегасков признали Александра лучшим игроком команды в ноябре.

"Монако" в нынешнем розыгрыше Лиги 1 после 15 сыгранных туров находится на 6 месте. В активе команды 27 очков. Швейцарский форвард Брель Эмболо за 15 матчей забил 7 голов в чемпионате Франции.


Головин Монако
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