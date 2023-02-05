"Я думаю, что Головин своим успешным выступлением за "Монако" заслужил повышение. По-моему, "Боруссия" выглядит интереснее, чем "Монако". "Монако" – команда, которая на слуху, но не завоёвывает никакие титулы и не играет в Лиге чемпионов, а в "Боруссии" есть все шансы", — приводит слова Нигматуллина "Чемпионат".
Напомним, ранее агент Головина подтвердил интерес немецкой команды к игроку.
26-летний россиянин перешел в "Монако" из ЦСКА в июле 2018 года. В текущем сезоне он сыграл в 29 матчах в составе клуба во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал 6 голевых передач. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Головина в 22 миллиона евро. "Монегаски" на данный момент занимают 4-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Франции, отставая от лидирующего "ПСЖ" на 13 очков.
Нигматуллин - о будущем Головина: дортмундская "Боруссия" выглядит интереснее "Монако". Он заслужил повышение
Бывший вратарь сборной России и "Локомотива" Руслан Нигматуллин прокомментировал интерес "Боруссии" Дортмунд к полузащитнику "Монако" Александру Головину.
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