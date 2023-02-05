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Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ноттингем
17:00
Лидс ЮнайтедНе начат
П1 2.75X 3.3П2 2.7
Тоттенхэм
19:30
Манчестер СитиНе начат
П1 4.5X 4.1П2 1.81

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Мальорка
16:00
Реал МадридНе начат
П1 5X 3.45П2 1.82
Жирона
18:15
ВаленсияНе начат
П1 2.35X 3.3П2 3.25
Реал Сосьедад
20:30
ВальядолидНе начат
П1 1.46X 4.4П2 7.8
Барселона
23:00
СевильяНе начат
П1 1.36X 5.2П2 8.8

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Специя
0 - 0 0 0
Наполи1 тайм
П1 9.4X 3.45П2 1.53
Торино
17:00
УдинезеНе начат
П1 2.42X 3.15П2 3.2
Фиорентина
20:00
БолоньяНе начат
П1 1.87X 3.6П2 4.5
Интер
22:45
МиланНе начат
П1 2.06X 3.55П2 4

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Штутгарт
17:30
ВердерНе начат
П1 1.85X 3.8П2 4.2
Вольфсбург
19:30
БаварияНе начат
П1 5.2X 4.5П2 1.6

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Клермон
0 - 2 0 2
Монако1 тайм
П1 42X 12.5П2 1.06
Страсбург
17:00
МонпельеНе начат
П1 2.25X 3.25П2 3.5
Лорьян
17:00
АнжеНе начат
П1 2.13X 3.4П2 3.65
Аяччо
17:00
НантНе начат
П1 2.85X 2.95П2 2.85
Осер
17:00
РеймсНе начат
П1 3.85X 3.55П2 2.01
Брест
19:05
ЛансНе начат
П1 4.6X 3.65П2 1.82
Марсель
22:45
НиццаНе начат
П1 1.7X 3.85П2 5.2
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Нигматуллин - о будущем Головина: дортмундская "Боруссия" выглядит интереснее "Монако". Он заслужил повышение

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Бывший вратарь сборной России и "Локомотива" Руслан Нигматуллин прокомментировал интерес "Боруссии" Дортмунд к полузащитнику "Монако" Александру Головину.
Фото: Getty Images
"Я думаю, что Головин своим успешным выступлением за "Монако" заслужил повышение. По-моему, "Боруссия" выглядит интереснее, чем "Монако". "Монако" – команда, которая на слуху, но не завоёвывает никакие титулы и не играет в Лиге чемпионов, а в "Боруссии" есть все шансы", — приводит слова Нигматуллина "Чемпионат".

Напомним, ранее агент Головина подтвердил интерес немецкой команды к игроку.

26-летний россиянин перешел в "Монако" из ЦСКА в июле 2018 года. В текущем сезоне он сыграл в 29 матчах в составе клуба во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал 6 голевых передач. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Головина в 22 миллиона евро. "Монегаски" на данный момент занимают 4-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Франции, отставая от лидирующего "ПСЖ" на 13 очков.


Головин Монако Боруссия Д Нигматуллин Лига 1
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