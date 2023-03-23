Эта сумма стала рекордной за российского футболиста в истории. По сведениям источника, 26-летний хавбек отказался от перехода и предпочел продлить контракт с монегасками до конца сезона-2025/26. Прежнее соглашение между сторонами действовало до 2024 года.
Головин проводит в "Монако" уже пятый сезон. В 35 играх в составе команды Филипа Клемана россиянин записал на свой счет шесть голов и сделал семь ассистов. В общей сложности он наколотил за монегасков уже двадцать шесть голов и раздал тридцать две передачи, которые завершились взятием ворот.
Источник: "РБК Спорт"
"РБК Спорт": дортмундская "Боруссия" предлагала "Монако" за Головина 40 млн евро
Лидер чемпионата Германии "Боруссия" из Дортмунда предлагала "Монако" 40 миллионов евро за полузащитника сборной России Александра Головина.
Фото: ФК "Монако"