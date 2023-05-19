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Салихова: мне хотелось бы увидеть снова связку Жиго — Кофрие, но уже в "Марселе"

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Зарема Салихова поделилась мыслями по поводу бельгийского защитника "Клермона" Максимилиано Кофрие.
Фото: "СЭ"
- Кофрие болельщики признали лучшим игроком, а до этого несколько раз игроком тура. Примечательно, что, как правило, признают нападающего или вратаря, чьи действия выглядят эффектно. Лично мне хотелось бы увидеть снова связку Жиго — Кофрие, но уже в "Марселе", - приводит мнение Салиховой "СЭ".

26-летний бельгиец Максимилиано Кофрие, играющий на позиции центрального защитника, и 29-летний французский защитник Самуэль Жиго ранее представляли цвета "Спартака". Сейчас оба бывших спартаковца играют во Франции. Француз играет в "Марселе", а бельгийский футболист цементирует оборону в "Клермоне". В этом сезоне Кофрие сыграл 24 поединка за свой клуб. Какими-либо голевыми действиями он не отметился. Жиго поучаствовал в 32 играх. На его счету 2 гола и 2 голевых паса. Примечательно, что Кофрие все еще принадлежит "Спартаку", а в "Клермоне" играет на правах аренды. Команда Максимилиано по итогам 35 туров французского первенства располагается на 8-й строчке. "Марсель" же находится в зоне ЛЧ, занимая 3-ю позицию.


Салихова Спартак Клермон Кофрие Марсель Жиго
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Салихова: мне хотелось бы увидеть снова связку Жиго — Кофрие, но уже в "Марселе"