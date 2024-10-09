— Кто, на твой взгляд, мог бы заиграть в чемпионате Франции? В "Монако"?
— Назову Ваню Облякова. Давно его знаю, много провели времени в сборной. Он бы точно смог. У меня там еще спрашивали про Сафонова... Игроки "Монако" видели, что он перешел в "ПСЖ". У нас в команде знают и Далера Кузяева. Перед играми с "Гавром" идет разбор, там видят, что выступает русский игрок — спрашивали про его сильные стороны, - цитирует Головина "СЭ".
В текущем сезоне Александр Головин провел за "Монако" во всех турнирах 7 матчей и не отметился результативными действиями. Всего российский полузащитник провел за монегасков 210 встреч и записал на свой счет 31 забитый мяч и 39 голевых передач.
На счету Ивана Облякова в текущем сезоне 15 матчей за московский ЦСКА во всех турнирах, полузащитник записал на свой счет 4 забитых гола и 4 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего игрока в 9 миллионов евро, контракт Облякова с клубом рассчитан до лета 2027 года.
На счету Облякова 10 матчей за сборную России и 3 забитых мяча. Полузащитник был признан лучшим игроком ЦСКА наряду с Игорем Дивеевым в июле-августе. После 11-ти сыгранных туров команда Марко Николича располагается на 4-й строчке в турнирной таблице РПЛ с 20-ю очками в своем активе.
Головин считает, что полузащитник ЦСКА Иван Обляков смог бы заиграть в чемпионате Франции
Полузащитник "Монако" Александр Головин высказался об игроке ЦСКА Иване Облякове.
Фото: "РИА Новости"