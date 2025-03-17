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"Его зарплата слишком высока". Во Франции считают, что Кузяев не останется в "Гавре"

Журналист L’equipe Себастьян Бурон думает, что российский хавбек Далер Кузяев уйдет из "Гавра" по окончании сезона.
Фото: Getty Images
"Что касается ухода Далера, я не думаю, что он останется. Он играет слишком мало, а его зарплата слишком высока для финансов клуба", - цитирует Бурона "Чемпионат".

Российский полузащитник Далер Кузяев перебрался в "Гавр" летом 2023 года в качестве свободного агента, покинув петербургский "Зенит". Нынешнее трудовое соглашение хавбека сборной России с французским клубом истекает летом текущего года. В этом сезоне Кузяев принял участие в 13 матчах чемпионата и Кубка Франции, в которых провел на поле всего 645 минут и отметился одним забитым голом.

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