"Уверен, что Матвей своей игрой заслужил матч в финале Кубка Франции, потому что он прошёл все стадии турнира. Сейчас это важнее. Во всяком случае, мечтаю, чтобы он стал обладателем Кубка Франции как игрок стартового состава", - цитирует Кафанова ТАСС.
Матвей Сафонов перешел в "ПСЖ" из "Краснодара" летом 2024 года и заключил контракт на пять лет. В текущем сезоне российский голкипер провел за парижан во всех турнирах 14 матчей, пропустил 10 мячей и сохранил свои ворота "сухими" в 6-ти встречах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего вратаря в 22 миллиона евро.
Парижане одержали победу над "Дюнкерком" в полуфинале Кубка страны со счетом 4:2. Команде Луиса Энрике предстоит сыграть в финале с "Реймсом" - встреча состоится 24-го мая.
Кафанов: мечтаю, чтобы Сафонов стал обладателем Кубка Франции
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов пожелал голкиперу "ПСЖ" Матвею Сафонову выиграть Кубок Франции.
Фото: ФК "ПСЖ"