"Сафонов сделал огромный шаг вперёд. Он вышел на один уровень с самыми лучшими вратарями Европы. Так что Матвей сейчас вратарь высокого европейского уровня. Что ему нужно сделать, чтобы стать основным в "ПСЖ"? Ему ничего делать не надо. Матвей всё делает правильно. Когда ему дают шанс, он его использует — даёт понять тренерам, что в "ПСЖ" два равных и сильных вратаря", - цитирует Кафанова Sport24.
Матвей Сафонов перешел в "ПСЖ" из "Краснодара" летом 2024 года за 20 миллионов евро и заключил контракт до конца сезона-2028/2029. В этом сезоне российский голкипер провел за парижан во всех турнирах 16 матчей, пропустил 13 мячей и сохранил свои ворота в неприкосновенности в 6-ти встречах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего вратаря в 22 миллиона евро.
Матвей Сафонов досрочно стал чемпионом Франции с "ПСЖ". Сегодня, 7-го мая, парижане проведут ответную встречу с лондонским "Арсеналом" в полуфинале Лиги чемпионов. Первый матч завершился со счетом 1:0 в пользу парижан.
Кафанов: Сафонов сделал огромный шаг вперёд - он вышел на один уровень с лучшими вратарями Европы
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов отметил прогресс голкипера "ПСЖ" Матвея Сафонова.
Фото: ФК "ПСЖ"