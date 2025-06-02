"Сафонов пришёл в "ПСЖ" вторым вратарём, первый — Доннарумма. Но Матвей в нужный момент пришёл в стан парижан, все звёзды сошлись. Я рад за него, он молодец. Первый из россиян, кто сразу четыре трофея выиграл за сезон. Даже не знаешь, через сколько такое повторится", - цитирует Колыванова "Чемпионат".
Матвей Сафонов перешел во французский "ПСЖ" из "Краснодара" летом 2024 года за 20 миллионов евро и заключил контракт до лета 2029 года. В минувшем сезоне российский голкипер провел за парижан во всех турнирах 17 матчей, пропустил 13 голов и сохранил ворота "сухими" в 7 встречах.
По итогам сезона-2024/2025 российский голкипер в составе парижского клуба стал обладателем трофея Лиги чемпионов УЕФА, чемпионом Франции, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.
Колыванов: Сафонов в нужный момент перешел в "ПСЖ"
Российский тренер Игорь Колыванов высказался об игре голкипера "ПСЖ" Матвея Сафонова.
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