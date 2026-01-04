Агент Головина рассказал, не думал ли футболист об уходе из "Монако"

Цвета монегасков Головин защищает с 2018 года.
"Александр играет в стартовом составе, и играет неплохо. У "Монако" непростой период, но именно в чемпионате. В Лиге чемпионов команда играет хорошо и показывает результат. Он недавно переподписал контракт до 2029 года, вышел в число лидеров по количеству матчей в истории клуба. Поэтому сейчас Головин думает прежде всего о том, как наладить результаты в "Монако" и пройти дальше в Лиге чемпионов", — передает слова Клюева Sport24.
В составе "Монако" Александр Головин провел 248 матчей, забил в них 36 мячей и отдал 41 результативную передачу, включая 16 игр, 2 гола и один ассист в сезоне 2025/2026. Контракт россиянина с французским клубом рассчитан до 30 июня 2029 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 18 млн евро.
Фото: Getty Images