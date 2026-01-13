"ПСЖ" сенсационно вылетел из Кубка Франции, уступив "Парижу"

В поединке 1/16 финала Кубка Франции команда "Париж" одолела "ПСЖ" со счётом 1:0.

Фото: Getty Images

Единственный мяч в матче на 74-й минуте забил нападающий Жонатан Иконе, обеспечив победу гостям.



Российский голкипер "ПСЖ" Матвей Сафонов пропустил встречу из-за травмы руки.



Таким образом, "Париж" продолжает выступление в турнире и пробился в 1/8 финала. Его будущий соперник станет известен позднее. Интересно, что ранее, 4 января, команды встречались в рамках 17-го тура чемпионата Франции, и тогда победу праздновали футболисты "ПСЖ" - 2:1.

