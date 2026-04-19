"Монако" сыграл вничью с "Осером", Головин вышел на замену во втором тайме

В 30 туре французской Лиги 1 "Монако" ушёл от домашнего поражения с "Осером", проигрывая 0:2 по ходу встречи.

Фото: Getty Images

Голами в составе "Осера" отличились Кевен Дануа (11') и Лассине Синайоко (33'), за "Монако" забитыми мячами отметились Ансу Фати (56') и Фоларин Балогун (59', пенальти).



Российский полузащитник монегасков Александр Головин вышел на поле на 78-й минуте вместо Ансу Фати и результативными действиями не отметился. После 30 туров "Монако" с 50 очками располагается на 7-м месте турнирной таблицы Лиги 1.

