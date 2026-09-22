Сафонов рассказал, какие русские слова знают игроки "ПСЖ"

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"Я стал больше на французском говорить, поэтому нужда в обучении партнеров русскому языку отпала. Ребята знают какие-то слова. Говорить их не буду, потому что не все цензуру пройдут", — рассказал Сафонов.