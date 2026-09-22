Сафонов рассказал, какие русские слова знают игроки "ПСЖ"

"Я стал больше на французском говорить, поэтому нужда в обучении партнеров русскому языку отпала. Ребята знают какие-то слова. Говорить их не буду, потому что не все цензуру пройдут", — рассказал Сафонов.
Вратарь подчеркнул, что изучение французского стало для него важной частью адаптации после переезда в Париж.
"Для меня было важно научиться решать свои вопросы самостоятельно, как я делал это здесь, на родине. Если ты не знаешь местный язык — это тяжело", — добавил футболист.
Сафонов выступает за "ПСЖ" с лета 2024 года. Недавно голкипер присоединился к сборной России, которой предстоят матчи с Ираном, Намибией и Нигерией.
Источник: пресс-служба сборной России