Сафонов рассказал, какие русские слова знают игроки "ПСЖ"

Вратарь "ПСЖ" и сборной России Матвей Сафонов рассказал, что его партнеры по французскому клубу выучили несколько русских слов, однако отказался их называть.
Фото: Anadolu / Contributor / Anadolu / Gettyimages.ru
Сафонов признался, что со временем необходимость учить одноклубников русскому языку практически исчезла. Сам голкипер стал увереннее говорить по-французски и теперь старается самостоятельно решать бытовые вопросы.

"Я стал больше на французском говорить, поэтому нужда в обучении партнеров русскому языку отпала. Ребята знают какие-то слова. Говорить их не буду, потому что не все цензуру пройдут", — рассказал Сафонов.

Вратарь подчеркнул, что изучение французского стало для него важной частью адаптации после переезда в Париж.

"Для меня было важно научиться решать свои вопросы самостоятельно, как я делал это здесь, на родине. Если ты не знаешь местный язык — это тяжело", — добавил футболист.

Сафонов выступает за "ПСЖ" с лета 2024 года. Недавно голкипер присоединился к сборной России, которой предстоят матчи с Ираном, Намибией и Нигерией.

Источник: пресс-служба сборной России

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