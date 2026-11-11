Главный тренер Узбекистана Каннаваро поделился мнением о сборной России

Наставник сборной Узбекистана Фабио Каннаваро высказался о национальной команде России перед очной игрой.

Фото: РФС / Сборная России

Агрессивная, компактная команда. Нам будет непросто. Хороший тест для нас, потому что мы играем против топ-команды. Это хорошая возможность для нас проверить себя, хороший опыт для игроков", - сказал Каннаваро.