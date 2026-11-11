Матчи Скрыть

Главный тренер Узбекистана Каннаваро поделился мнением о сборной России

Наставник сборной Узбекистана Фабио Каннаваро высказался о национальной команде России перед очной игрой.
Фото: РФС / Сборная России
"Я знаю эту команду, этих игроков. Мы посмотрели много матчей сборной России. Это очень тяжелая команда. Я знаю Карпина, он был очень хорошим футболистом.

Агрессивная, компактная команда. Нам будет непросто. Хороший тест для нас, потому что мы играем против топ-команды. Это хорошая возможность для нас проверить себя, хороший опыт для игроков", - сказал Каннаваро.

Товарищеский матч между сборными России и Узбекистана состоится завтра, 12 ноября. Встреча пройдет на стадионе "Пахтакор", стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

После выездной игры в Ташкенте россияне продолжит ноябрьский сбор. 17 ноября команда Валерия Карпина сыграет в Краснодаре против Венесуэлы.

Источник: "Чемпионат"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится