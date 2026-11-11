Главный тренер Узбекистана Каннаваро поделился мнением о сборной России

Агрессивная, компактная команда. Нам будет непросто. Хороший тест для нас, потому что мы играем против топ-команды. Это хорошая возможность для нас проверить себя, хороший опыт для игроков", - сказал Каннаваро.
Товарищеский матч между сборными России и Узбекистана состоится завтра, 12 ноября. Встреча пройдет на стадионе "Пахтакор", стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.
После выездной игры в Ташкенте россияне продолжит ноябрьский сбор. 17 ноября команда Валерия Карпина сыграет в Краснодаре против Венесуэлы.
Источник: "Чемпионат"