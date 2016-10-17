Женщина-тренер немецкого "Клоппенбурга": выбираю состав по размеру пениса

Главный тренер немецкого клуба "Клоппенбург" Имке Вюббенхорст рассказала, как выбирает состав на матчи.30-летняя Имке Вюббенхорст возглавила команду в 2018 году. "Клоппенбург" занимает последнее место в турнирной таблице 5-го по силе немецкого дивизиона.- Конечно, нет. Я профессионал. Выбираю состав по размеру пениса, - цитирует тренера Welt.