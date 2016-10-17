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Женщина-тренер немецкого "Клоппенбурга": выбираю состав по размеру пениса

Главный тренер немецкого клуба "Клоппенбург" Имке Вюббенхорст рассказала, как выбирает состав на матчи.

30-летняя Имке Вюббенхорст возглавила команду в 2018 году. "Клоппенбург" занимает последнее место в турнирной таблице 5-го по силе немецкого дивизиона.

- Должны ли футболисты одеваться к вашему приходу в раздевалку?

- Конечно, нет. Я профессионал. Выбираю состав по размеру пениса, - цитирует тренера Welt.
Сегодня, 20:05
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#10  pasha  Ленинград (Сегодня, 21:01)
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: 4 звездочки

Спокойно, это тот самый пользователь

Второй аккаунт сработал ??? Или еще один даун??? Сибирь не позорьте..


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Я вернулся в город, где с тобой мы жили, до того как пошла эта делюга(с)
Регистрация: 22.11.2008 [жалоба]
#9  4 звездочки   (Сегодня, 20:59)
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
Ты хорошо это понял?

Спокойно, это тот самый пользователь, которого сюда отобрали по размеру жопы.


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Пятачек с ружьем разворошил осиное гнездо ослиное дупло
Регистрация: 17.01.2019 [жалоба]
#8  pasha  Ленинград (Сегодня, 20:59)
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
Ты хорошо это понял?

Спасибо,понял, а кто тут дебил знают все....от спартачей до оренбуржцев... Говорил тебе носи шапку...И так мало было и остатки отморозил... Учись с людьми уважительно разговаривать, валенок сибирский..


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Я вернулся в город, где с тобой мы жили, до того как пошла эта делюга(с)
Регистрация: 22.11.2008 [жалоба]
#7  Сибирячок   (Сегодня, 20:41)
  • -6
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: рasha
Цитата: Сибирячок
Сайт за 10 лет превратился

Цитата: Сибирячок
Регистрация: 17.10.2016

Для тебя, кировского дебила сообщаю, что смена имени День Рождения и возраст не меняет. Ты хорошо это понял?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#6  pasha  Ленинград (Сегодня, 20:33)
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
Сайт за 10 лет превратился

Цитата: Сибирячок
Регистрация: 17.10.2016


--------------------
Я вернулся в город, где с тобой мы жили, до того как пошла эта делюга(с)
Регистрация: 22.11.2008 [жалоба]
#5  Сибирячок   (Сегодня, 20:31)
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Похоже, местные новостникам уже ничего футбольное не интересно, они по всему инету ищут одну похабщину для Блессингов и подобных уродов. Сайт за 10 лет превратился в полное говно. всего 2 года нормальной работы видел.

писи: мне по х у й, можете навечно забанить, за 12 лет я тут всего насмотрелся - надоело.
Горите в аду.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#4  Женёка  Дзержинск (Сегодня, 20:20)
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Самое смешное здесь то что мы то понимаем что это прикол, НО если бы мужик тренер сказал что выбирает игроков-женщин по размеру груди скандал был бы просто ВСЕЛЕНСКОГО масштаба!!!
Регистрация: 6.05.2009 [жалоба]
#3  Мганга любит футбол  ЛО Санкт-Петербург (Сегодня, 20:17)
  • -2
  •  (4)

Цитата: Павел_2
вам знакомо ,такое понятие ,как сарказм?

эта кагда смишно но приэтом не смешно угадал
Регистрация: 25.10.2013 [жалоба]
#2  Павел_2   (Сегодня, 20:12)
  • +5
  •  (5)
online

вам знакомо ,такое понятие ,как сарказм?
Регистрация: 8.08.2018 [жалоба]
#1  Shekel  страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 20:10)
  • -2
  •  (6)
online

русфутбол пробил очередное дно


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Денег нет, но вы держитесь
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
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