Арьену Роббен может перейти в японский клуб "Токио"

"Токио» проявляет интерес к голландскому полузащитнику Арьену Роббену. Об этом сообщает The Japan Times.По данным источника, японский клуб рассматривает вариант с трансфером голландца следующим летом, когда у него истечёт срок контракта с "Баварией". В этом случае хавбек достанется японцам бесплатно.Ранее Роббен сообщил, что точно покинет мюнхенский клуб по окончании нынешнего сезона. Интерес к игроку также проявляет "Интер".