Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Бундеслига 1 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Боруссия Д
|19
|48
|2
|Бавария
|19
|42
|3
|Боруссия М
|19
|39
|4
|РБ Лейпциг
|19
|34
|5
|Айнтрахт Ф
|19
|31
|6
|Хоффенхайм
|19
|28
|7
|Герта
|19
|28
|8
|Вольфсбург
|19
|28
|9
|Байер
|19
|27
|10
|Майнц
|19
|27
|11
|Вердер
|19
|26
|12
|Шальке 04
|19
|22
|13
|Фрайбург
|19
|21
|14
|Фортуна
|19
|21
|15
|Аугсбург
|19
|15
|16
|Штутгарт
|19
|14
|17
|Ганновер 96
|19
|11
|18
|Нюрнберг
|19
|11
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Арьену Роббен может перейти в японский клуб "Токио"
"Токио» проявляет интерес к голландскому полузащитнику Арьену Роббену. Об этом сообщает The Japan Times.
По данным источника, японский клуб рассматривает вариант с трансфером голландца следующим летом, когда у него истечёт срок контракта с "Баварией". В этом случае хавбек достанется японцам бесплатно.
Ранее Роббен сообщил, что точно покинет мюнхенский клуб по окончании нынешнего сезона. Интерес к игроку также проявляет "Интер".
"Чемпионат.сом"
По данным источника, японский клуб рассматривает вариант с трансфером голландца следующим летом, когда у него истечёт срок контракта с "Баварией". В этом случае хавбек достанется японцам бесплатно.
Ранее Роббен сообщил, что точно покинет мюнхенский клуб по окончании нынешнего сезона. Интерес к игроку также проявляет "Интер".
"Чемпионат.сом"
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