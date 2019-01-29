Бундеслига 1 2018/19

# Команда И О
1 Боруссия Д 19 48
2 Бавария 19 42
3 Боруссия М 19 39
4 РБ Лейпциг 19 34
5 Айнтрахт Ф 19 31
6 Хоффенхайм 19 28
7 Герта 19 28
8 Вольфсбург 19 28
9 Байер 19 27
10 Майнц 19 27
11 Вердер 19 26
12 Шальке 04 19 22
13 Фрайбург 19 21
14 Фортуна 19 21
15 Аугсбург 19 15
16 Штутгарт 19 14
17 Ганновер 96 19 11
18 Нюрнберг 19 11
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Арьену Роббен может перейти в японский клуб "Токио"

"Токио» проявляет интерес к голландскому полузащитнику Арьену Роббену. Об этом сообщает The Japan Times.

По данным источника, японский клуб рассматривает вариант с трансфером голландца следующим летом, когда у него истечёт срок контракта с "Баварией". В этом случае хавбек достанется японцам бесплатно.

Ранее Роббен сообщил, что точно покинет мюнхенский клуб по окончании нынешнего сезона. Интерес к игроку также проявляет "Интер".

"Чемпионат.сом"
Теги: Роббен Токио Бундеслига
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