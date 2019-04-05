Германия Бундеслига 1 2018/19 
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Боруссия Д
Бавария
РБ Лейпциг
Айнтрахт Ф
Боруссия М
Вердер
Байер
Вольфсбург
Хоффенхайм
Герта
Фортуна
Майнц
Фрайбург
Шальке 04
Аугсбург
Штутгарт
Нюрнберг
Ганновер 96
Германия Бундеслига 1 2018/19 
Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Боруссия Д 27 63
2 Бавария 27 61
3 РБ Лейпциг 27 52
4 Айнтрахт Ф 27 49
5 Боруссия М 27 47
6 Вердер 27 42
7 Байер 27 42
8 Вольфсбург 27 42
9 Хоффенхайм 27 41
10 Герта 27 35
11 Фортуна 27 34
12 Майнц 28 33
13 Фрайбург 28 32
14 Шальке 04 27 26
15 Аугсбург 27 25
16 Штутгарт 27 20
17 Нюрнберг 27 16
18 Ганновер 96 27 14
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"Майнц" крупно победил "Фрайбург"

"Майнц" в рамках 28-го тура Бундеслиги разгромил на своем поле "Фрайбург" (5:0).

Чемпионат Германии

28-й тур

Майнц – Фрайбург 5:0 (3:0, 2:0)

Голы: 1:0 – 20 Боэтиюс, 2:0 – 25 Матета, 3:0 – 33 Матета, 4:0 – 73 Онисиво, 5:0 – 77 Матета.

"Майнц" – Мюллер, Бунгерт (Хак, 68), Донати, Ниакате, Аарон Мартин, Кунде (Онисиво, 55), Латца, Боэтиюс, Гбамен, Квайсон (Максим, 79), Матета.
"Фрайбург" – Шволов, Гюнтер, Штенцель (Кох, 83), Шлоттербек, Хайнц, Хефлер, Абраши, Грифо, Франтц (Нидерлехнер, 46), Хаберер, Хелер (Вальдшмидт, 46).

Предупреждения: Кунде (41), Хефлер (45), Латца (57), Максим (64).
Теги: Бундеслига Майнц Фрайбург
Вчера, 23:42
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