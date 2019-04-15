Германия Бундеслига 1 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Бавария
|29
|67
|2
|Боруссия Д
|29
|66
|3
|РБ Лейпциг
|29
|58
|4
|Айнтрахт Ф
|29
|52
|5
|Боруссия М
|29
|51
|6
|Хоффенхайм
|29
|47
|7
|Вердер
|29
|46
|8
|Байер
|29
|45
|9
|Вольфсбург
|29
|45
|10
|Фортуна
|29
|37
|11
|Герта
|29
|35
|12
|Майнц
|29
|33
|13
|Фрайбург
|29
|32
|14
|Аугсбург
|29
|28
|15
|Шальке 04
|29
|27
|16
|Штутгарт
|29
|21
|17
|Нюрнберг
|29
|18
|18
|Ганновер 96
|29
|14
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СМИ: Рибери перейдет в катарский "Аль-Садд"
Полузащитник "Баварии" Франк Рибери может продолжить карьеру в Катаре.
Как утверждает Kicker, 36-летний француз перейдет в "Аль-Садд" в летнее трансферное окно.
Контракт Рибери с "Баварией" истекает 30 июня. Он станет свободным агентом. Отметим, что капитаном "Аль-Садда" является экс-полузащитник "Барселоны" Хави.
"СЭ"
Как утверждает Kicker, 36-летний француз перейдет в "Аль-Садд" в летнее трансферное окно.
Контракт Рибери с "Баварией" истекает 30 июня. Он станет свободным агентом. Отметим, что капитаном "Аль-Садда" является экс-полузащитник "Барселоны" Хави.
"СЭ"
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