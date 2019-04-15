Германия Бундеслига 1 2018/19 
Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Бавария
Боруссия Д
РБ Лейпциг
Айнтрахт Ф
Боруссия М
Хоффенхайм
Вердер
Байер
Вольфсбург
Фортуна
Герта
Майнц
Фрайбург
Аугсбург
Шальке 04
Штутгарт
Нюрнберг
Ганновер 96
Германия Бундеслига 1 2018/19 
Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Бавария 29 67
2 Боруссия Д 29 66
3 РБ Лейпциг 29 58
4 Айнтрахт Ф 29 52
5 Боруссия М 29 51
6 Хоффенхайм 29 47
7 Вердер 29 46
8 Байер 29 45
9 Вольфсбург 29 45
10 Фортуна 29 37
11 Герта 29 35
12 Майнц 29 33
13 Фрайбург 29 32
14 Аугсбург 29 28
15 Шальке 04 29 27
16 Штутгарт 29 21
17 Нюрнберг 29 18
18 Ганновер 96 29 14
Сезон | Таблица | Календарь

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

СМИ: Рибери перейдет в катарский "Аль-Садд"

Полузащитник "Баварии" Франк Рибери может продолжить карьеру в Катаре.

Как утверждает Kicker, 36-летний француз перейдет в "Аль-Садд" в летнее трансферное окно.

Контракт Рибери с "Баварией" истекает 30 июня. Он станет свободным агентом. Отметим, что капитаном "Аль-Садда" является экс-полузащитник "Барселоны" Хави.

"СЭ"
Теги: Аль-Садд Бавария Рибери Бундеслига Трансферы
Сегодня, 20:34
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама