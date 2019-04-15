СМИ: Рибери перейдет в катарский "Аль-Садд"

Полузащитник "Баварии" Франк Рибери может продолжить карьеру в Катаре.Как утверждает Kicker, 36-летний француз перейдет в "Аль-Садд" в летнее трансферное окно.Контракт Рибери с "Баварией" истекает 30 июня. Он станет свободным агентом. Отметим, что капитаном "Аль-Садда" является экс-полузащитник "Барселоны" Хави.