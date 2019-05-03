Германия Бундеслига 1 2018/19 
Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Бавария
Боруссия Д
РБ Лейпциг
Айнтрахт Ф
Боруссия М
Байер
Хоффенхайм
Вольфсбург
Вердер
Фортуна
Герта
Майнц
Фрайбург
Аугсбург
Шальке 04
Штутгарт
Нюрнберг
Ганновер 96
Германия Бундеслига 1 2018/19 
Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Бавария 31 71
2 Боруссия Д 31 69
3 РБ Лейпциг 31 64
4 Айнтрахт Ф 31 54
5 Боруссия М 31 51
6 Байер 31 51
7 Хоффенхайм 31 50
8 Вольфсбург 31 49
9 Вердер 31 46
10 Фортуна 31 40
11 Герта 31 37
12 Майнц 31 36
13 Фрайбург 31 32
14 Аугсбург 31 31
15 Шальке 04 31 30
16 Штутгарт 31 24
17 Нюрнберг 31 19
18 Ганновер 96 31 18
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"Бавария" не собирается выкупать Хамеса Родригеса

"Бавария" не будет выкупать у "Реала" Хамеса Родригеса, утверждает Marca.

Колумбиец выступает в мюнхенском клубе второй сезон подряд на правах аренды. Летом он вернется в "Реал", однако на время, поскольку главный тренер мадридцев Зинедин Зидан также не рассчитывает на его кандидатуру.

В нынешнем сезоне 27-летний Родригес провел 28 матчей, забил 7 голов и сделал 4 передачи во всех турнирах.
Теги: Бавария Хамес Родригес Бундеслига
Сегодня, 08:59
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