Германия Бундеслига 1 2018/19 
Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Бавария
Боруссия Д
РБ Лейпциг
Айнтрахт Ф
Боруссия М
Байер
Хоффенхайм
Вольфсбург
Вердер
Фортуна
Герта
Майнц
Фрайбург
Аугсбург
Шальке 04
Штутгарт
Нюрнберг
Ганновер 96
Германия Бундеслига 1 2018/19 
Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Бавария 31 71
2 Боруссия Д 31 69
3 РБ Лейпциг 31 64
4 Айнтрахт Ф 31 54
5 Боруссия М 31 51
6 Байер 31 51
7 Хоффенхайм 31 50
8 Вольфсбург 31 49
9 Вердер 31 46
10 Фортуна 31 40
11 Герта 31 37
12 Майнц 31 36
13 Фрайбург 31 32
14 Аугсбург 31 31
15 Шальке 04 31 30
16 Штутгарт 31 24
17 Нюрнберг 31 19
18 Ганновер 96 31 18
Сезон | Таблица | Календарь

Новости партнеров

"РБ Лейпциг" упустил победу над "Майнцем"

"Майнц" и "РБ Лейпциг" сыграли вничью в матче 32-го тура немецкой Бундеслиги.

Чемпионат Германии

32 тур

"Майнц" – "РБ Лейпциг" 3:3

Гол: Онисиво, 44, Ньякат, 67, Матета, 87 - Клостерман, 20, 33, Вернер, 49

"Майнц": Мюллер, Кариколь, Брозински, Хак, Ньякат, Гбамин (Максим, 79), Баку (Куде Малонг, 67), Латца, Бутьюс, Куайсон, Онисиво (Матета, 46)

"РБ Лейпциг": Гулачи, Конате, Орбан, Мукиэле, Клостерман, Хальстенберг, Форсберг, Кампль, Лаймер (Хаидара, 70), Вернер, Поульсен (Чунха, 90)

Предупреждения: Кампль, 52, Брозински, 55
Теги: Майнц Лейпциг Бундеслига
Вчера, 23:27
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама