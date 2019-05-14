Аксель Витсель: Бундеслига - сумасшедший турнир, это первая подобная чемпионская гонка в моей карьере

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Аксель Витсель поделился впечатлениями от чемпионской гонки в Бундеслиге."В один день тебе грустно, потому что ты допустил ошибки, а на следующий день ты счастлив, ведь мы все еще можем стать чемпионами. Так что да, Бундеслига — сумасшедший турнир.Нам будет нелегко в матче против гладбахской "Боруссии", но то же самое касается и "Баварии" в игре против "Айнтрахта", ведь Гладбах и Франкфурт ведут борьбу за попадание в Лигу чемпионов. Им нужно победить в последней игре. Каждый матч сложный.Мы должны просто сосредоточиться на нашей игре и надеяться, что «Бавария» проиграет. Это первая подобная чемпионская гонка в моей карьере", - цитирует Витселя пресс-служба Бундеслиги.