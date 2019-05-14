Германия Бундеслига 1 2018/19 
Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Бавария
Боруссия Д
РБ Лейпциг
Боруссия М
Байер
Айнтрахт Ф
Вольфсбург
Хоффенхайм
Вердер
Герта
Фортуна
Майнц
Фрайбург
Аугсбург
Шальке 04
Штутгарт
Ганновер 96
Нюрнберг
Германия Бундеслига 1 2018/19 
Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Бавария 33 75
2 Боруссия Д 33 73
3 РБ Лейпциг 33 66
4 Боруссия М 33 55
5 Байер 33 55
6 Айнтрахт Ф 33 54
7 Вольфсбург 33 52
8 Хоффенхайм 33 51
9 Вердер 33 50
10 Герта 33 43
11 Фортуна 33 41
12 Майнц 33 40
13 Фрайбург 33 33
14 Аугсбург 33 32
15 Шальке 04 33 32
16 Штутгарт 33 27
17 Ганновер 96 33 21
18 Нюрнберг 33 19
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Аксель Витсель: Бундеслига - сумасшедший турнир, это первая подобная чемпионская гонка в моей карьере

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Аксель Витсель поделился впечатлениями от чемпионской гонки в Бундеслиге.

"В один день тебе грустно, потому что ты допустил ошибки, а на следующий день ты счастлив, ведь мы все еще можем стать чемпионами. Так что да, Бундеслига — сумасшедший турнир.

Нам будет нелегко в матче против гладбахской "Боруссии", но то же самое касается и "Баварии" в игре против "Айнтрахта", ведь Гладбах и Франкфурт ведут борьбу за попадание в Лигу чемпионов. Им нужно победить в последней игре. Каждый матч сложный.

Мы должны просто сосредоточиться на нашей игре и надеяться, что «Бавария» проиграет. Это первая подобная чемпионская гонка в моей карьере", - цитирует Витселя пресс-служба Бундеслиги.

Sport24.ru
Теги: Витсель Боруссия Д Бундеслига
Сегодня, 05:31
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