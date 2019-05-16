Дортмундская "Боруссия" купит Брандта

Полузащитник "Байера" Юлиан Брандт в летнее трансферное окно перейти в дортмундскую "Боруссию", утверждает Sky Sports News.Отступные за Брандта составляют 21,5 миллиона фунтов стерлингов. Его контракт с "Байером" рассчитан до 30 июня 2021 года.В текущем сезоне Брандт провел 42 матча за "Байер", забил 9 голов и отдал 12 результативных передач.