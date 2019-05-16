Германия Бундеслига 1 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Бавария
|33
|75
|2
|Боруссия Д
|33
|73
|3
|РБ Лейпциг
|33
|66
|4
|Боруссия М
|33
|55
|5
|Байер
|33
|55
|6
|Айнтрахт Ф
|33
|54
|7
|Вольфсбург
|33
|52
|8
|Хоффенхайм
|33
|51
|9
|Вердер
|33
|50
|10
|Герта
|33
|43
|11
|Фортуна
|33
|41
|12
|Майнц
|33
|40
|13
|Фрайбург
|33
|33
|14
|Аугсбург
|33
|32
|15
|Шальке 04
|33
|32
|16
|Штутгарт
|33
|27
|17
|Ганновер 96
|33
|21
|18
|Нюрнберг
|33
|19
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Дортмундская "Боруссия" купит Брандта
Полузащитник "Байера" Юлиан Брандт в летнее трансферное окно перейти в дортмундскую "Боруссию", утверждает Sky Sports News.
Отступные за Брандта составляют 21,5 миллиона фунтов стерлингов. Его контракт с "Байером" рассчитан до 30 июня 2021 года.
В текущем сезоне Брандт провел 42 матча за "Байер", забил 9 голов и отдал 12 результативных передач.
Отступные за Брандта составляют 21,5 миллиона фунтов стерлингов. Его контракт с "Байером" рассчитан до 30 июня 2021 года.
В текущем сезоне Брандт провел 42 матча за "Байер", забил 9 голов и отдал 12 результативных передач.
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