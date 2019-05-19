Нико Ковач: я счастлив и истощен одновременно

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Нико Ковач дал комментарий по поводу победы в чемпионате Германии.

Мюнхенский клуб обыграл "Айнтрахт" в финальном туре Бундеслиги в Мюнхене со счетом 5:1.

Таким образом, обогнав дортмундскую "Боруссию", что позволило занять "Баварии" первое место.

"Спасибо команде и нашим болельщикам. Мы добились большого успеха. Осенью мы отставали на девять очков — поэтому я от всей души поздравляю парней. Я очень счастлив, но в то же время совершенно истощен. Надеюсь, что на следующей неделе мы сможем прибавить", — заявил специалист.

Ковач также поздравил своих соперников с выходом в Лигу Европы и поблагодарил фанатов за поддержку.

"Мне бы хотелось поздравить "Айнтрахт" с выходом в Лигу Европы. Футбол — это эмоции, и это самое лучшее, что есть в игре. Так что я хотел бы поблагодарить болельщиков. Мы знали, что "Айнтрахту" нужно каждое очко и знали, что Дортмунд к перерыву вел в счете. После 2:1 мы были рады. Было ясно, что мы получим в дальнейшем свободное пространство, и в итоге мы его хорошо использовали", - цитирует Ковача официальный сайт "Баварии".

"Газета.ру"
Теги: Ковач Бавария Бундеслига
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