Наставник "Айнтрахта" поздравил "Баварию" с чемпионством

Главный тренер "Айнтрахта" Ади Хюттер прокомментировал поражение от "Баварии" (1:5) в 34-м туре чемпионата Германии.

"Мои поздравления "Баварии". Они были на несколько классов лучше нас и победили совершенно заслуженно. Моя команда выжата как лимон. Никто не верил, что у нас сложится такой сезон. Мы на седьмом месте, дошли до полуфинала Лиги Европы, пережили классные вечера. В рамках группового этапа мы установили рекорд. Многие игроки добились хорошего прогресса. Исходя из всего этог,о мы можем подвести положительные итоги сезона. Я очень горжусь этими итогами", - цитирует специалиста официальный сайт "Баварии".

Sport24.ru
Теги: Айнтрахт Бавария Бундеслига
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