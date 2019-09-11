Полузащитник "Баварии" Филиппе Коутиньо, права на которого принадлежат "Барселоне", рассказал о реакции главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа на его переход в летнее трансферное окно.
"Клопп прислал мне сообщение и пожелал удачи. Он сказал, что "Бавария" – большой клуб, а Бундеслига – отличный турнир. Он также сказал, что очень рад видеть меня в Германии", — приводит слова Коутиньо "Чемпионат" со ссылкой на Sport Bild.
Коутиньо рассказал, как Клопп отреагировал на его переход в "Баварию"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»