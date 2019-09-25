"Бавария" может запретить своим футболистам выступать за сборную Германии

Президент "Баварии" Ули Хенесс заявил, что клуб может запретить своим игрокам выступать в составе сборной Германии.

Ули Хенесс и Мануэль Нойер / Фото: Spox.com