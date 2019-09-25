Это произойдет в том случае, если Мануэль Нойер перестанет быть основным голкипером национальной команды, а его позицию займет Марк-Андре тер Стеген из "Барселоны". Немецкие СМИ сообщают, что в одном из двух ближайших матчей сборной Германии планируется его участие.
"Если что-то подобное случится, мы перестанет отпускать наших футболистов в сборную Германии. Мы никогда не примем такие перемены. Лев услышит нас", - приводит слова Хенесса Spox.com, ссылаясь на Sport Bild.
"Бавария" может запретить своим футболистам выступать за сборную Германии
Президент "Баварии" Ули Хенесс заявил, что клуб может запретить своим игрокам выступать в составе сборной Германии.
Ули Хенесс и Мануэль Нойер / Фото: Spox.com
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