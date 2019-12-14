"Байер" согласовал с "Ривер Плейт" трансфер Эсекиэля Паласиоса

Полузащитник "Ривер Плейт" Эсекиэль Паласиос станет игроком "Байера", утверждает Kicker. По информации источника, на следующей неделе 21-летний аргентинец пройдет медосмотр перед своим трансфером в клуб из Леверкузена.Отмечается, что клубы согласовали переход футболиста за 22 млн евро. В прошлом году Паласиос был близок к переходу в "Реал" однако в конечном итоге отказался от трансфера.Паласиос с момента своего дебюта за "Ривер Плейт" в 2015 году успел провести за клуб 77 матчей, забив 7 голов и отдав 10 результативных передач. В активе перспективного футболиста также есть 4 матча за сборную Аргентины.