Вратарь "Шальке" Нюбель договорился о переходе в "Баварию" летом 2020 года

Голкипер "Шальке" Александер Нюбель договорился о заключении пятилетнего контракта с "Баварией". Соглашение вступит в силу 1 июля 2020 года, сообщает Bild.Ожидается, что в первые сезоны Нюбель будет сменщиком Мануэля Нойера, а когда тот завершит карьеру в 2023 году, Александер станет первым номером мюнхенцев.Нюбель достанется "Баварии" бесплатно, так как "Шальке" сегодня объявил о решении футболиста не продлевать контракт с клубом, истекающий по окончании сезона.23-летний вратарь дебютировал в Бундеслиге в 2016 году, когда сыграл за "Шальке" против "Хоффенхайма", выйдя на замену на 90-й минуте. В текущем сезоне он провел за клуб 17 матчей, в которых пропустил 20 мячей. Этим летом он стал капитаном команды.